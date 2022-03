Unter Tech-Investmentbankern ist Jens Munk ein bekannter Name, schon seit 30 Jahren agiert der Banker mit Deals und Finanzierungen im hiesigen Start-up-Ökosystem. Nun hat er als Managing Director der M&A-Berater-Mannschaft von Macquarie Capital angefangen. Wie das Unternehmen am heutigen Montag bekannt gab, stärkt Munk das Sektorteam für Technologie, Medien und Telekommunikation, kurz TMT.

Zusammen mit ihm holt Macquarie noch eine weitere Sektor-Spezialistin an Bord: Alina Gheorghe. Sie war zuvor Director im Bereich Fintech M&A von Arma Partners und steigt bei Macquarie als „Head of Software Europe“ ein. Beide berichten an den Macquarie-Top-Investmentbanker Rainer Langel und an Ben Bailey, Head of TMT Europe. Ihr Auftrag lautet, Macquarie im Tech-M&A- und Finanzierungsbereich weit nach vorne zu bringen. Diese Mission ist nicht ohne.