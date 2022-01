Diese Fintechs sollten CFOs 2022 auf dem Radar haben: Finmatics und Yokoy

Info

Yokoy wurde 2019 in Zürich mit dem Ziel gegründet, die Spesenabrechnung zu vereinfachen. Inzwischen hat das junge Fintech eine umfassende Lösung für die Ausgabenverwaltung entwickelt, die das Spesenmanagement, die Rechnungsverarbeitung und intelligente Firmenkreditkarten vereint. Yokoy wird von bekannten Investoren finanziert, darunter Balderton Capital, Left Lane Capital, Swisscom Ventures und SIX Fintech Ventures. Yokoy beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und hat Büros in fünf europäischen Städten, darunter München. 2021 wurde Yokoy mit dem „Swiss Fintech Award“ ausgezeichnet.