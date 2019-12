Metro schwenkt bei Real-Verkauf um

Bei den Verhandlungen mit Redos sollte stattdessen schon zuvor vereinbart werden, welche Märkte an welche Wettbewerber gehen werden. Die Handelsunternehmen Edeka und Tegut hatten in den vergangenen Wochen bereits Pläne für die Übernahme einzelner Real-Märkte beim Bundeskartellamt vorgelegt. Gerade die Verteilung der Märkte an die Konkurrenten hatte sich Medienberichten zufolge aber schwierig und komplex gestaltet.



Der Wettbewerber Kaufland hatte sich zudem frühzeitig vertraglich an das Konsortium um X-Bricks gebunden. Auf Metro-Seite hatte das kartellrechtliche Sorgen geweckt. Wie aus der heutigen Mitteilung von Metro hervorgeht, haben sich X+bricks und SCP nun zur Auflösung dieser exklusiven Kooperationsvereinbarung mit Kaufland verpflichtet.



olivia.harder[at]finance-magazin.de