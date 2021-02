Kleiner Wermutstropfen: Wegen des recht spitzen Geschäftsfokus des Neuerwerbs wird mit dem M&A-Deal ein wichtiger Bereich der Consumer-Sparte von Lanxess nicht gestärkt – jener mit Pflanzenschutzmitteln. Dieses Ziel hätte Lanxess mit dem Kauf von Lonza Specialty Ingedrients (LSI) erreichen können, einer Sparte des Schweizer Spezialchemiekonzerns Lonza.

Doch bei der Auktion dieses Assets trieben Finanzinvestoren den Preis derart weit in die Höhe, dass Lanxess das Handtuch werfen musste: Vergangene Woche wurde LSI für 4,2 Milliarden Schweizer Franken an die Private-Equity-Investoren Bain Capital und Cinven verkauft. Am Ende wurde LSI mit dem 13,9-fachen Ebitda (des Jahres 2019) bewertet, wesentlich mehr als jetzt Emerald Kamala. In der heutigen Telefonkonferenz bezeichnete Zachert Emerald Kalama als Wunsch-Target Nummer Eins.

Mit 17 Produktionsstandorten und 2.800 Mitarbeitern wäre LSI auch schwerer zu integrieren gewesen. Zudem hätte Lanxess für die Übernahmefinanzierung im großen Stil den Kapitalmarkt anzapfen müssen, wahrscheinlich auch mit Equity.