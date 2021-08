Private Equity bietet für Schaltbau und Aves One

Der Verkehrstechnikkonzern hat eine schwierige Zeit hinter sich: Die Münchener waren 2016 in Folge missglückter Zukäufe tief in die roten Zahlen und 2017 sogar an den Rand einer Finanzierungskrise gerutscht. Das Management um den damaligen CFO Thomas Dippold, der seit Oktober 2020 für die Finanzen des Wiesbadener Kohlenfaserspezialisten SGL Carbon zuständig ist, sicherte dem Unternehmen mit einer Brückenfinanzierung schließlich die notwendige Liquidität und professionalisierte anschließend die Prozesse in der Finanzabteilung.



Im vergangenen Jahr bremste dann die Coronakrise den Wiederaufstieg des Bahntechnikkonzerns aus, der eigentlich schon 2020 in den Wachstumsmodus schalten wollte: Stattdessen legte der Umsatz nur leicht um 2 Prozent auf 502 Millionen zu, die Ebit-Marge kletterte immerhin von 3,7 auf 4,3 Prozent. Beide Werte wollte Schaltbau ursprünglich stärker steigern.



Das Unternehmen hatte sich auf dem Höhepunkt der Krise sogar ein KfW-Darlehen gesichert, das CFO Munz allerdings in der vergangenen Woche durch einen syndizierten Kredit über 150 Millionen Euro ablöste. Die KfW schied aus dem Konsortium aus, zugleich knüpfte Schaltbau die Finanzierungskonditionen an die Nachhaltigkeitsperformance.