Schaltbau verliert CFO Thomas Dippold

Mit Dippold verliert Schaltbau einen erfahrenen Sanierer: Der Diplom-Kaufmann wechselte Anfang 2017 zu dem Unternehmen, wo er die Leitung der Ressorts Rechnungswesen, Controlling, Treasury, Personal, IT, Compliance und Risikomanagement übernahm. Der Verkehrstechnikkonzern war damals in einer prekären Lage: Zugekaufte Auslandstöchter drückten den Konzern in die roten Zahlen, es drohte eine Finanzierungslücke.

Mit einer Brückenfinanzierung sicherte der Finanzchef dem Unternehmen gemeinsam mit dem damaligen CRO Martin Kleinschmitt die Liquidität. Es folgten zwei Kapitalerhöhungen und der Verkauf der Tochter Pintsch Bubenzer. „Dadurch hatten wir mehrere Bälle in der Luft“, erklärte Dippold kürzlich im Interview mit FINANCE. „Wir konnten und wollten uns nicht allein darauf verlassen, dass die Kapitalerhöhung so viel erlöst, wie wir uns vorstellten.“ Parallel dazu professionalisierte Dippold die internen Prozesse in der Finanzabteilung von Schaltbau und holte neue Führungskräfte für die Bereiche Accounting, Controlling und Treasury an Bord.