Private-Debt-Manager glauben an ihren Carry

Optimismus in der deutschen Private-Debt-Szene: In einer aktuellen Umfrage des FINANCE Thinktanks unter gut 50 Debt-Fund-Managern gaben drei Viertel von ihnen an, dass sie trotz der Coronakrise ihre Renditeziele erreichen werden. Dies würde bedeuten, dass sie ihre persönliche Gewinnbeteiligung, den Carried Interest („Carry“), werden einstreichen können. Unter denjenigen, die Carry-berechtigt sind, liegt der Anteil der Optimisten sogar bei 87 Prozent. Die Erklärungen für diese Zuversicht finden sich in der aktuellen Marktlage und der Resilienz ihrer Investments während der Coronakrise.