Debt-Fonds DCCP hofft auf Neustart

Restrukturierung in der Private-Debt-Szene: Die DCCP Deutsche Credit Capital Partners von Ex-IKB-Banker Nicolaus Loos muss ein Insolvenzverfahren durchlaufen. Der Insolvenzantrag wurde am 25. Juni gestellt. Das Verfahren liegt beim Amtsgericht in Frankfurt am Main, vorläufiger Insolvenzverwalter ist Thomas Rittmeister von der Kanzlei Reimer Rechtsanwälte. Nicht von der Insolvenz betroffen sind die DCCP-Gesellschaften in Luxemburg und der Schweiz.

In den vergangenen Wochen ist es nach FINANCE-Informationen trotz intensiver Gespräche nicht gelungen, einen rettenden Investor für die Gesellschaft zu finden. Nun arbeitet Loos fieberhaft daran, selbst eine Fortführungslösung zu finden.