Private-Debt-Newcomer: M&G Investments – und ein Ausblick

Im ersten Teil des Private-Debt-Newcomer-Reports haben wir uns ELF Capital und Tikehau Capital näher angeschaut – zwei Fonds mit einer unterschiedlichen Vergangenheit. Während ELF Capital ein gänzlich neuer Spieler ist, der seit 2020 in Deutschland aktiv ist, betreibt Tikehau Capital das Private-Debt-Geschäft schon länger, ist aber erst kürzlich nach Deutschland expandiert. In diesem zweiten Teil der Reihe geht es um M&G Investments, einen ebenfalls neuen Player mit einem ganz speziellen Angebot. Was kann das Investmenthaus und schließt es – gemeinsam mit den anderen Private-Debt-Newcomern – mit seinem Angebot wirklich eine Marktlücke?