Rantum Capital rekrutiert Ex-Top-Manager von BASF und Daimler

Bei Rantum Capital heuern zwei neue deutsche Industrieveteranen an. Wie FINANCE exklusiv vorab erfahren hat, sind die beiden Manager Kurt Bock sowie Wilfried Porth seit wenigen Wochen als Industriepartner für den von Ex-Morgan-Stanley-Deutschlandchef Dirk Notheis gegründeten Finanzinvestor tätig.

Kurt Bock wird Rantum-Industriepartner für den Chemiesektor

Kurt Bock war von 2011 bis 2018 Vorstandschef des Dax-Konzerns BASF, seit 2020 ist er Aufsichtsratschef bei dem Chemieriesen. Darüber hinaus ist Bock Aufsichtsratsmitglied bei BMW. Seine berufliche Karriere hatte er im Jahr 1985 ebenfalls bei BASF in der Finanzabteilung gestartet. 1992 zog es den Manager zu Bosch, wo er zunächst als Leiter Finanzen und Bilanzen einstieg und später Geschäftsführer der brasilianischen Tochter wurde.

Sechs Jahre später wechselte Bock zurück zu BASF und wurde zum CFO der US-Tochter ernannt. Es folgten weitere Führungspositionen innerhalb des BASF-Konzerns. Bevor er 2011 zum Vorstandsvorsitzenden aufstieg, war er rund acht Jahre lang Konzernfinanzvorstand.

Bei Rantum wird Bock Industriepartner für den Chemiesektor. „Wir haben in der Vergangenheit viele spannende Transaktionsopportunitäten in der Chemiebranche gesehen, hatten bislang aber noch keinen ausgewiesenen Industrieexperten an Bord“, erläutert Rantum-Gründer Dirk Notheis den Neuzugang gegenüber FINANCE.

Wilfried Porth soll Maschinenbauexpertise bei Rantum einbringen

Wilfried Porth soll seine Expertise im Ingenieur- sowie im Maschinenbausektor bei dem Finanzinvestor einbringen. Er folgt dort auf Michael Rogowski, Gründungspartner von Rantum und ehemaliger BDI-Präsident, der im November 2021 verstarb.

Wilfried Porth ist ein Eigengewächs von Daimler, er arbeitete 37 Jahre bei dem Autobauer. Nach dem Maschinenbaustudium war er als Planungsingenieur bei Daimler Benz eingestiegen. Es folgten Führungspositionen bei Daimler im In- und Ausland, so agierte Porth unter anderem als Vorstandschef von Mitsubishi Fuso Truck & Bus in Japan.

Im April 2009 stieg Porth zum Personalvorstand von Daimler auf und verantwortete in dieser Funktion auch den IT-Bereich sowie den Einkauf von Nicht-Produktionsmaterial. Nach 13 Jahren im Daimler-Vorstand schied Porth im Dezember 2021 im Zuge der Neuausrichtung des Konzerns und der Abspaltung von Daimler Truck aus dem Vorstand aus. Neben seiner Tätigkeit in dem Konzern war Porth zudem von 2015 bis 2021 stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des VfB Stuttgart.

Rantums Industriepartner haben „skin in the game“

Mit den beiden Neuzugängen wächst die Zahl der Industriepartner bei Rantum auf 18, darunter ehemalige deutsche Manager wie der einstige Merck-CEO Karl-Ludwig Kley oder der ehemalige Metro-Chef Hans-Joachim Körber. Seit Mai dieses Jahres ist zudem der Ex-Bafin-Chef Felix Hufeld Industriepartner bei Rantum Capital. Darüber hinaus ist Hufeld seit kurzem Senior Advisor bei dem US-Finanzinvestor Apollo.

Das Besondere an dem Konzept der Industriepartner: Sie sollen Rantum mit ihrer Branchenexpertise und ihrem Netzwerk zu besseren Deals verhelfen. Seit Mai dieses Jahres ist zudem der Ex-Bafin-Chef Felix Hufeld Industriepartner bei Rantum Capital. Darüber hinaus ist Hufeld seit kurzem Senior Advisor bei dem US-Finanzinvestor Apollo.

Das Besondere an dem Konzept der Industriepartner: Sie sollen Rantum mit ihrer Branchenexpertise und ihrem Netzwerk zu besseren Deals verhelfen. Dabei sind die Industriepartner am kompletten Transaktionsprozess beteiligt: „Sie besichtigen Produktionsstätten, unterstützen bei der Due Diligence und sind nach einer Übernahme oder Finanzierung in das laufende Monitoring der Portfoliounternehmen eng eingebunden“, so Notheis.

Im Gegenzug sind die Industriepartner mit ihrem eigenen Kapital an allen Rantum-Fonds beteiligt und halten zudem Anteile an Rantum Capital als Unternehmen. Notheis erhofft sich von dieser Beteiligungsstruktur eine größere wirtschaftliche Incentivierung der Industriepartner.

Rantum hat dritten Private-Debt-Fonds geschlossen

Unterstützen sollen die Industriepartner sowohl den Private-Debt– als auch den neueren Private-Equity-Arm von Rantum. Der Finanzinvestor versteht sich primär als Anbieter von Finanzierungslösungen für (familiengeführte) Mittelständler, die Kapital benötigen, das nicht von einer Bank bereitgestellt werden kann. Die Finanzierungsanlässe sind laut Notheis vielfältig – von Nachfolgesituationen über Add-on-Akquisitionen bis hin zu Wachstumsinvestitionen und klassischen Leveraged Buy-outs.

Rantum Capital arbeitet dabei gern mit Banken zusammen und stellt nachrangiges Kapital zur Verfügung, bietet nach eigener Aussage aber auch Unitranches an. „Mittelständler können so die Beziehung zu ihrer Hausbank als Senior-Finanzier wahren und erhalten gleichzeitig benötigtes Nachrangkapital von uns“, wirbt Notheis für seinen Fonds. Die Zusammenarbeit mit einer Bank macht das Private-Debt-Kapital von Rantum zudem ein Stückweit günstiger als eine reine Private-Debt-Finanzierung.

Der jüngste, dritte Private-Debt-Fonds von Rantum wurde im Sommer 2021 bei einem Volumen von 457 Millionen Euro final geschlossen. „Mehr als die Hälfte der Gelder haben wir bis heute schon ins Feld gebracht“, berichtet Notheis. Geflossen sei das Kapital „diversifiziert in viele verschiedene Branchen“, bevorzugt in Unternehmen mit einem unzyklischem Geschäftsmodell. In diesem Jahr hat Rantum acht Private-Debt-Finanzierungen eingefädelt.

Fundraising für ersten Private-Equity-Fonds von Rantum läuft

Daneben ist Rantum auch als Private-Equity-Investor aktiv. „Unser erster Private-Equity-Fonds befindet sich derzeit im Fundraising, die ersten Transaktionen haben wir aber bereits getätigt“, sagt Marc Pahlow, Mitgründer und Managing Director von Rantum. So hält der Finanzinvestor einen Mehrheitsanteil an dem Polizeizubehör-Ausstatter Bonowi. Zu dessen Produkten gehören Helme oder auch Schutzwesten.

Beide Investitionsstrategien verfolgt Rantum getrennt voneinander mit separaten Senior-Teams. Gemein haben beide Strategien aber ihren Investitionsfokus: „Pro Unternehmen können wir bis zu 50 Millionen Euro Eigen- oder Fremdkapital bereitstellen“, so Pahlow. Das Mindestticket liege bei etwa 5 Millionen Euro. Das Geld fließt laut Pahlow in Unternehmen mit einem durchschnittlichen Ebitda zwischen circa 5 und 100 Millionen Euro.

Rantum hat es dabei nicht auf bestimmte Branchen abgesehen. „Wir investieren in einen breiten Querschnitt des deutschen Mittelstands, in Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, aus dem IT- und Software-Bereich oder auch aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor“, nennt Notheis einige Beispiele. Ihm ist es nach eigener Aussage aber wichtiger, „breit in Branchen zu investieren, in denen wir – durch unsere Industriepartner – über Expertise verfügen, als uns vorab auf bestimmte Sektoren festzulegen“.