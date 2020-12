Adidas-Großaktionär GBL sichert sich Fahrradhersteller

Canyon wird belgisch: Die Beteiligungsgesellschaft Groupe Bruxelles Lambert (GBL) beteiligt sich mehrheitlich an dem Koblenzer Fahrradhersteller. Der Investor ist in Deutschland gut bekannt, etwa als Großaktionär von Adidas. Verkäufer sind der US-Private-Equity-Investor TSG Consumer Partners, der seinen Minderheitsanteil damit nach rund fünf Jahren vollständig abgibt, und der Unternehmensgründer Roman Arnold.



Der TSG-Anteil beläuft sich laut „Financial Times“ auf rund 40 Prozent, Arnold wird seinen Anteil dem Bericht zufolge von 60 auf 40 Prozent reduzieren. Der Gründer wird einen „signifikanten“ Teil seines Erlöses in das Unternehmen reinvestieren, teilte GBL mit. Wie das konkret umgesetzt wird, ist allerdings nicht bekannt. Arnold war bereits im Oktober vom Vorstand in den Beirat gewechselt und übergab sein Amt damals an den operativen Geschäftsführer Armin Landgraf.



Neben dem belgischen Investor co-investiert zudem der frühere Apple-Manager Tony Fadell, der unter anderem an der Entwicklung des iPods beteiligt war, in die Koblenzer und erhält zudem einen Sitz im Beirat. Er soll Canyon mit seiner Expertise und seiner Beratungsfirma Future Shape bei den Wachstumsplänen unterstützen.