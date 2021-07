Auffällig ist, dass in diesem Jahr vor allem viele Private-Equity-Häuser ihre Unternehmen an die Börse brachten. So ging beispielswiese der Investor EQT mit Suse an die Börse, Argand brachte Cherry aufs Parkett, Riverside initiierte den IPO von Bike24, Cinven kam mit Synlab und Finatem mit hGears an die Börse. Laut von Wersebe liegt das daran, dass PE in erster Linie „dealdriven“ agiert und den Exit bewusst sucht. „Die Bewertungen an der Börse sind derzeit in vielen Sektoren sehr hoch. Dadurch können für einen Finanzinvestor bei einem IPO derzeit vergleichsweise höhere Bewertungen erzielt werden als im M&A-Markt“, erklärt von Wersebe.