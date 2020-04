Darum sollte Private Equity in die Baubranche investieren

Lange hatte die Baubranche bei Geldgebern mit einem schlechten Image zu kämpfen: Das Geschäft sei zu zyklisch, die Margen nicht nachhaltig. Das hat auch Private Equity trotz des jahrelangen Baubooms davon abgehalten, in die Baubranche zu investieren. Doch jetzt verstärken Finanzinvestoren wie Lone Star oder auch EQT ihr Engagement in Segmenten, die vom Ausbau der Infrastruktur leben.

„Auch Equistone, die DBAG und DPE sind in dem Segment vertreten“, berichtet Constantin Greiner, Bauexperte bei dem Beratungshaus Munich Strategy. Doch was reizt die bekannten PE-Größen an Investments in Baudienstleister – und wieso sollten andere Finanzinvestoren gerade jetzt nachziehen?