Investor Windhorst schießt bei Hertha nach

Fresh Money für Hertha BSC: Der umstrittene Investor Lars Windhorst pumpt über sein Anlagevehikel Tennor weitere 150 Millionen Euro in den Fußballbundesligisten, wie der Verein heute bekanntgab. Damit stockt Windhorst seine Anteile von zuletzt 49,9 auf 66,6 Prozent auf. Der Aufsichtsrat und das Präsidium des Vereins sowie der Aufsichtsrat und Beirat der KGaA hätten diesem Schritt einstimmig zugestimmt.

Die Transaktion soll in zwei Schritten erfolgen. Zunächst überweist der Investor 50 Millionen Euro an den Hauptstadtklub, im Oktober fließen dann die restlichen 100 Millionen Euro. Laut Hertha-BSC-CFO Ingo Schiller würde der Deal in Zeiten des Coronavirus helfen, die Zukunft mit „stärkerem Rückenwind“ zu gestalten.