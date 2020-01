Jens Tischendorf verlässt Cevian

Doch nach diesem Coup agierten Cevian und Tischendorf in Deutschland glücklos. Die Schweden beteiligten sich 2013 an ThyssenKrupp mit zunächst 5,2 Prozent und stockten später auf 18 Prozent auf. Nur die Krupp-Stiftung hält heute mehr (21 Prozent). Doch während die Aktienmärkte seitdem deutlich zulegen konnten, steht bei Cevians ThyssenKrupp-Investment ein Buchverlust von rund einem Drittel zu Buche. Auch der Medienberichten zufolge von Cevian mit vorangetriebene Austausch von gleich zwei CEOs – Heinrich Hiesinger und Guido Kerkhoff – änderte nichts an der Misere.