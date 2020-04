Moody’s: Intensivbetreuung für Private Equity

Douglas hat Moody’s zufolge 2023 fällige 335 Millionen Euro schwere Senior Notes am Markt sowie 2022 fällige Senior Secured Notes über 300 Millionen Euro. Hinzu kommen Finanzverbindlichkeiten mehrerer Tochterunternehmen. Dazu zählt allen voran ein Term Loan B über aus heutiger Sicht sehr hohe 1,7 Milliarden Euro.

Wegweisend für Douglas dürfte das Weihnachtsgeschäft werden, in dem Douglas rund 40 Prozent seiner Gewinne erzielt. Doch bis dahin könnte bereits ein großer Teil des eigentlich geplanten Jahresgewinns von 600 Millionen Euro (Ebitda) perdu sein. In diesem Moody’s-Szenario würde der Leverage in diesem Jahr von ursprünglich geschätzten 6,6x auf über 8x Ebitda springen.