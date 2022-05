Noch in diesem Jahr, allerspätestens aber Anfang 2023 will Brookfield ein Büro in Deutschland eröffnen. Für den neuen deutschen Standort hat sich der Private-Equity-Investor die Mainmetropole Frankfurt ausgesucht. Bislang wurden die deutschen Beteiligungen aus dem Londoner Büro heraus betreut. Um die Ambitionen in Deutschland zu unterstreichen, hat Brookfield auch schon den ersten neuen Manager für den Frankfurter Standort rekrutiert, der Standortleiter steht ebenfalls schon fest. Doch warum schlägt der Private-Equity-Investor, der nach eigenen Angaben schon seit 2016 hierzulande aktiv ist, erst jetzt die Zelte in Deutschland auf?