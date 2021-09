Nach etwas mehr als drei Jahren im Portfolio von Nordic Capital deutet sich ein Abschied von Veonet an: Wie FINANCE erfahren hat, soll der schwedische Private-Equity-Investor den Exit bei der im Jahr 1982 in Fürth als Ober Scharrer Gruppe (OSG) gegründeten Augenheilkundegruppe vorbereiten. Veonet betreibt eine Kette von Kliniken, in denen ambulante Augenoperationen und -behandlungen durchgeführt werden. In den vergangenen Monaten kochten bereits erste Verkaufsgerüchte hoch, nun wird der Exit konkret.