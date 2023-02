Private-Equity-News: Capiton, Emeram, DWS

Ein Quantum Capiton

Capiton wird zum Wiederholungstäter und hat erneut einen Continuation-Fonds aufgelegt, um zwei Portfoliounternehmen in diesen zu transferieren. Der Fonds mit dem Namen „Capiton Quantum“ ist 248 Millionen Euro schwer und finanziert künftig die Industrial-Tech-Beteiligungen Raith und Aemtec. Die Lead-Secondary-Investoren sind Eurazeo und Unigestion, darüber hinaus haben sowohl bestehende als auch neue Investoren in das Continuation-Vehikel investiert.

Raith entwickelt Nanofabrikationssysteme und -software, mit denen sich Strukturen im Nanobereich herstellen und analysieren lassen. Zum Einsatz kommen die Produkte unter anderen an Universitäten und Forschungsabteilungen großer Technologieunternehmen. Capiton hatte das 1980 gegründete Unternehmen im Jahr 2016 von der Hannover Finanz übernommen, das Investment erfolgte aus dem fünften Fonds.

Ebenfalls aus dem fünften Fonds, allerdings zwei Jahre später, im Jahr 2018, investierten die Berliner in Aemtec, einen Hersteller von micro- und optoelektronischen Modulen. Diese kommen unter anderem in der Medizintechnik, der Halbleiterindustrie sowie in der Telekommunikation zum Einsatz.

Eine GP-led Secondary-Transaktion ist ein komplexes Projekt, an dem zahlreiche Parteien beteiligt sind – darunter die Berater: Bei dieser Transaktion unterstützten UBS Private Funds Group, Stephenson Harwood, Poellath, BMH Bräutigam, Ashurst, EY, Houlihan Lokey, Deloitte, Roland Berger, Kroll, Hogan Lovells und CMS den Prozess.