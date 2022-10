Private-Equity-News: Nord Holding, DPE, Equistone

Smallcap-Team der Nord Holding macht ersten Deal

Das Smallcap-Team der Nord Holding hat den ersten Deal gemacht: Der Finanzinvestor übernimmt die Liveye Gruppe aus Föhren in Rheinland-Pfalz im Rahmen eines Owner-Buy-outs. Die beiden Geschäftsführer Carsten Simons und Gründer Marc Thurn haben sich an der Transaktion rückbeteiligt und leiten die Gruppe auch nach dem Deal operativ. Bei der Transaktion wurde die Nord Holding von Skye Partners begleitet.

Mehr zum Thema VR Equity verliert Private-Equity-Team an Nord Holding (FINANCE+) Der Mittelstandsinvestor VR Equitypartner verliert den Leiter seines Frankfurt-Teams mitsamt drei Kollegen an die Nord Holding. Dort sollen die vier ein Pionierprojekt stemmen. Als Ersatz holt sich VR Equity den LBO-Spezialisten Thiemo Bischoff. Mehr lesen

Liveye ist ein Videoüberwachungsunternehmen, das vor allem temporäre Risikozonen mit mobilen Anlagen bewacht – wie etwa Baustellen und Veranstaltungsflächen, aber auch Solar- und Windparks. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kamera- und Überwachungssysteme für verschiedene Zwecke an, darunter zur Brandfrüherkennung. Die Rheinland-Pfälzer verfügen über 800 Videotürme und ein jederzeit erreichbares Alarmcenter. Nach eigenen Angaben nutzen 200 Kunden in der DACH-Region sowie in Polen und Luxemburg Produkte und Services von Liveye.