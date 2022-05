Private-Equity-News: Oakley Capital, Nordic Capital, Pemberton

Oakley Capital steigt bei Golfausrüster Vice Golf ein

Oakley Capital hat wieder am deutschen M&A-Markt zugeschlagen und übernimmt Vice Sporting Goods (Vice Golf), einen Online-Golfausrüster aus München. Die Firma wurde 2012 von Ingo Düllmann und Rainer Stöckl gegründet und erzielte nach eigenen Angaben von 2018 bis 2021 ein jährliches Umsatzwachstum von über 40 Prozent sowie eine Ebitda-Marge von rund 20 Prozent.

Vice Golf ist es gelungen, mit dem Direktvertriebsmodell (DTC, „Direct-to-consumer“) Premiumgolfbälle zu erschwinglicheren Preisen zu verkaufen, hebt Oakley in der Mitteilung hervor. Zudem habe das Münchener Unternehmen seine Reichweite durch Social-Media-Kampagnen vergrößert. Vice Golf vertreibt neben Golfbällen auch Zubehör und Kleidung für den Golfsport – sowohl an Kunden in Europa als auch in den USA. Im Bereich Kleidung kooperiert das Unternehmen mit bekannten Marken wie Adidas.

Gemeinsam mit dem Private-Equity-Investor will Vice Golf internationaler werden und neue Produkte auf den Markt bringen. Oakley will dabei auf die eigene Erfahrung mit DTC-Geschäftsmodellen zurückgreifen: So ist der Finanzinvestor unter anderem seit 2020 an 7nxt beteiligt, einem Online-Händler für Fitness und Ernährung.