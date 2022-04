Private-Equity-News: Silverfleet, GBL, EMZ Partners

Silverfleet veräußert nächstes deutsches Portfoliounternehmen

Nach der Pumpenfabrik Wangen verkauft Silverfleet nun auch das Portfoliounternehmen Prefere Resins an den US-Investor One Rock Capital. Das Brandenburger Unternehmen beschäftigt 600 Mitarbeiter und stellt unter anderem Phenol-, Spezialharnstoff- und Melaminharze her. Zu den Kunden zählen Unternehmen die sich auf die Themen Bau, Isolierung und Beschichtungen spezialisiert haben.

Houlihan Lokey hat Silverfleet beim Verkauf beraten. Silverfleet hatte Prefere Resins 2018 übernommen. Im vergangenen Sommer war bekanntgeworden, dass Silverfleet keinen neuen Fonds mehr auflegen und sich lediglich um die bestehenden Portfoliounternehmen kümmern wird. Mit dem Cloud-Unternehmen Digitall hat der Private-Equity-Investor nun noch ein deutsches Unternehmen im Portfolio.