Von München nach Frankfurt: Diesen Standortwechsel hat Ricardo Sommer gerade durchlebt. Der Private-Equity-Manager hat seinen bisherigen Arbeitgeber Silverfleet verlassen, um eine neue Herausforderung in der Mainmetropole anzunehmen. Sommer wird neuer Head of Private Equity Germany des französischen Finanzinvestors Tikehau Capital, wie der Investor am heutigen Montagvormittag bekannt gegeben hat.

Sein neuer Arbeitgeber hat erst vor Kurzem ein Büro hierzulande aufgemacht und sich bisher vor allem im Private-Debt-Bereich profiliert – entsprechend groß sind die Ambitionen für die von Sommer verantwortete Private-Equity-Sparte.