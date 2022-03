Private-Equity-News: Equistone, Mutares, Leveraged Finance

Equistone meldet sich mit Deutschland-Deal zurück

Nach mehreren Monaten ohne Deutschland-Deal meldet sich Equistone wieder mit einer Transaktion in der Bundesrepublik zurück. Wie der Private-Equity-Investor mitteilte, übernimmt er das Cybersecurity-Unternehmen Eperi. Verkäufer der Pfungstädter Firma sind die Venture-Capital-Gesellschaften Evolution Equity und Btov. Der Gründer und CEO von Eperi Elmar Eperiesi-Beck hat sich an der Transaktion rückbeteiligt und bleibt auch in Zukunft als Geschäftsführer aktiv.

Eperi wurde 2014 gegründet und ist ein Spezialist für die Datenverschlüsselung für Cloud-Anwendungen. Die Kunden sind in der Regel größere Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Gesundheit und Industrie. Equistone hat nun vor, Eperi weiter zu skalieren und zu internationalisieren. Dafür soll unter anderem das Partnermanagement ausgebaut werden.

Poellath, BCG, Code & Co., Bird & Bird sowie PwC haben Equistone bei der Übernahme beraten. Die Transaktion wurde bereits im Februar vollzogen.