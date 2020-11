Cewe-Tochter Pixum: So werden Controller zu Datenspezialisten

Noch immer haben Controlling-Abteilungen nicht den Zugriff auf alle Daten, die sie für eine effiziente Planung brauchen. Ein großes Problem, besonders für Onlinehändler: Ihre Controller stehen noch immer zu häufig vor der Herausforderung, dass die verantwortlichen Abteilungen ihnen nicht alle notwendigen Daten wie die Entwicklung der Verkaufszahlen bereitstellen. Die Folge: ungenaue Planungen, Prognosen und nicht zuletzt ein fehlendes Verständnis für die Geschäftsentwicklung.

Vor diesem Problem stand auch das Kölner Unternehmen Pixum, ein Onlinehändler für Fotobücher, Grußkarten und Poster. Pixum ist Teil der Cewe-Gruppe, die ebenfalls ein Onlinefotohändler sind.

Um das Problem zu lösen, hat Pixum das Projekt „Vision Team 42“ ins Leben gerufen. Dadurch wollen die Kölner das Controlling mit aussagekräftigeren Daten versorgen und so für mehr Transparenz im Unternehmen sorgen. Das Team entwickelte ein neues Datawarehouse – einen Online-Sammelplatz, in dem Daten gesammelt und in einem Dashboard für das ganze Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Mit dem Projekt bewarben sich die Kölner für den diesjährigen „Controlling Excellence Award“, den der internationale Controllerverein (ICV) für besondere Controlling-Arbeit vergibt – und räumten immerhin den dritten Platz ab.