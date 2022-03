In Bonn sind gleich zwei große Unternehmen beheimatet – die Deutsche Telekom und die Deutsche Post. In beiden hat die Digitalisierung hohe Priorität, speziell aber die Post will aufholen. Bis 2025 lautet das Ziel: Die Deutsche Post DHL Group will den Kundenservice und das Mitarbeitererlebnis weiter verbessern sowie die Effizienz weiter steigern. Dafür investiert der Dax-Konzern im Rahmen der Konzernstrategie „Delivering Excellence in a Digital World“ 2 Milliarden Euro in die Digitalisierung und Automatisierung.

Mittendrin befindet sich die Kontraktlogistiksparte des Konzerns, DHL Supply Chain. Die Division ist in diesem Bereich Weltmarktführer und betreibt in über 50 Ländern die Lieferketten für Kunden aus allen Industrien von E-Commerce, Einzelhandel über Life Sciences & Healthcare bis hin zu Technology und Automobility. Zum Kerngeschäft zählen neben Lagerverwaltung und Transport auch Mehrwertleistungen wie die Vorfertigung und Reparaturservices rund um die Kundenprodukte, aber auch die Entwicklung und der Bau von entsprechenden Logistikimmobilien für Kunden in den strategischen Industriesektoren.

Die Sparte zählt 168.000 Mitarbeiter und hat laut eigenen Aussagen über 1.400 Kunden. Eingenommen haben die Bonner in dieser Einheit in den ersten neun Monaten vergangenen Jahres rund 10,2 Milliarden Euro – rund 17 Prozent des Umsatzes der Deutschen Post DHL Group.