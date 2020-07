Wann Agilität im Controlling wirklich sinnvoll ist

Wo Agilität im Controlling notwendig beziehungsweise sinnvoll ist – oder eben nicht – stellt Kleinhietpaß anhand von drei Beispielen vor. Als erstes Beispiel nennt er einen Prozess, bei dem Controller lernen, besser mit dynamischen Änderungen umzugehen – hier sei agiles Arbeiten angebracht.

Das konkrete Beispiel könnte so aussehen: Wenn Controlling-Abteilungen planen, das Berichtswesen stärker am internen Kunden – also etwa dem Vorstand – auszurichten, könnte eine Berichtswesen-App sinnvoll sein. Hier kann das Controlling live erleben, wie agiles Vorgehen funktioniert. Das Controlling hat dann zunächst die Aufgabe, den Bedarf des Vorstands zu ermitteln: Welchen Datenzugriff, Grafiktyp, Farblogik oder Kennzahlenberechnung sollte die App haben? „Das Ergebnis dieser Bedarfsanalyse ist nicht so klar definierbar wie im klassischen Projektmanagement, weil es keine harten Finanzkennzahlen sind. Und genau deshalb lohnt sich eine agile Arbeitsweise, zum Beispiel mit Design Thinking“, so Kleinhietpaß. Die traditionelle Kostenrechnung würde hier hingegen zu kurz greifen.