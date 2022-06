Frau Demary, Sie sagen, der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine sei auch ein Cyberkrieg. Was meinen Sie damit?

Der Cyberkrieg hat schon viel früher begonnen als der tatsächliche Krieg in der Ukraine. Die russischen Akteure haben schon lange Ziele in der Ukraine ins Visier genommen, beispielsweise wurde schon vor Monaten Malware in ukrainische Unternehmen eingeschleust. Es ist eine moderne Variante der Kriegsführung, die den traditionellen Angriffskrieg ergänzt.