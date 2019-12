ESG-Ratings rücken in den Fokus

Unter dem Begriff ESG-Rating versteht man eine Bewertung der Faktoren Environment, Social und Governance in Unternehmen (ESG). Neben Umwelt und sozialen Themen geht es also auch um eine gute Unternehmensführung. Es fließen keine finanziellen Kennzahlen in dieses Rating ein. Stattdessen werden eine ganze Reihe von anderen Kriterien geprüft, die sich allerdings abhängig davon, wer das Rating erstellt, deutlich unterscheiden können. Eine einheitliche Definition von Nachhaltigkeit gibt es schließlich nicht.



ESG-Ratings sind nicht zu verwechseln mit sogenannten Second Party Opinions (SPO). Darunter versteht man ein Gutachten einer unabhängigen Partei für einen Green Bond oder Green Schuldschein. In einer Second Party Opinion wird geprüft, ob die Projekte, die ein Unternehmen über so ein grünes Instrument finanzieren will, auch wirklich nachhaltig sind. Anders als beim ESG-Rating hat die Agentur dabei also nicht zwangsläufig das gesamte Unternehmen im Blick.



Zudem wird im Rahmen einer SPO zertifiziert, dass der Emittent die gängigen Standards für nachhaltige Finanzierungen einhält. Rechtlich gesehen gibt es zwar keine verbindlichen Regeln, es hat sich aber mit den Green Bond Principles ein Marktstandard etabliert.