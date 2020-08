Managervergütung – das Thema sorgt auf Hauptversammlungen immer wieder für Diskussionsstoff, wenn Aktionäre Kritik an der Höhe oder der Struktur der Vergütung von CEO, CFO und Co. ausüben. Eine Gesetzesänderung verschafft ihnen künftig mehr Mitsprache: Der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) zufolge müssen Aktiengesellschaften künftig regelmäßig über die Vorstandsvergütung abstimmen lassen.



Das Problem: Oft wissen Unternehmen überhaupt nicht, welche Anforderungen ihre Investoren überhaupt an die Managervergütung stellen. Zwar soll das Vergütungssystem auf der Hauptversammlung größtmögliche Zustimmung erhalten, doch die Abstimmungsrichtlinien der Investoren waren in der Vergangenheit oft ungenau und hinterließen in den Investor-Relations-Abteilungen der Unternehmen viele Fragezeichen.



Doch es gibt Hoffnung: Wie die Studie „Vorstandsvergütung als Herausforderung für Investoren 2020“ der Personalberatung hkp Group mit dem Investor-Relations-Verband Dirk und der Universität Göttingen zeigt, haben sich sowohl die Qualität als auch die Quantität der Vorgaben in den Abstimmungsrichtlinien („Proxy Voting Guidelines“) der in Dax30-Unternehmen engagierten Investoren verbessert (mehr zur Methodik der Studie finden Sie im Infokasten).