Neue Aktivisten ante portas

Wegen der rückläufigen Zahlen aufatmen sollten die CEOs und CFOs allerdings nicht, denn die Zahl der Investoren, die aktiv wurden, hat zugenommen. Sie stieg auf den Rekordwert von 147. Darunter sind 43 Fonds, die erstmals als Aktivisten auftraten – und es vermutlich in Zukunft häufiger tun werden.

Die Ziele der 147 Hedgefonds sind laut Lazard sehr unterschiedlich. 35 Prozent machten im vergangenen Jahr Druck auf einen Eigentümerwechsel. So wollte der bekannte Raider Carl Icahn, dass der US-amerikanische PC- und Druckerhersteller HP ein Übernahmeangebot der kleineren Xerox annehmen soll. Dies würde eine potentielle Kosteneinsparung von 2 Milliarden US-Dollar ermöglichen, argumentierte Icahn. Nachdem die HP-Führung die Xerox-Offerte Angebot ablehnte, wandte sich Icahn an die Aktionäre und drängte auf ihre Unterstützung.



Fast genauso viele Aktivisten (33 Prozent) forderten die Zerschlagung oder gar Auflösung eines Unternehmens, wie im Fall Scout24. Insgesamt kam es so, wie Lazard schon im Sommer vermutet hatte: Der M&A-getriebene Aktivismus dominiert. Insgesamt gab es im vergangenem Jahr 99 Kampagnen mit M&A-Hintergrund, was 47 Prozent aller Aktivitäten entspricht. 2018 nahmen solche Kampagnen 35 Prozent ein.