Worauf Sustainalytics beim ESG-Rating achtet

Sustainalytics ist eine der bekanntesten ESG-Ratingagenturen am deutschen Markt. Das Haus ist seit 1992 in Deutschland aktiv und beschäftigt hierzulande rund 40 Mitarbeiter, global sind es rund 850. Seit vergangenem Jahr gehört die Agentur vollständig zu dem Fondsbewertungshaus Morningstar. Worauf Sustainalytics besonders Wert legt, erklärt Marcel Leistenschneider, Manager für Sustainable Finance Solutions Commercial bei der Agentur. Er ist seit rund einem Jahr für den Bereich Corporate-Kunden bei der Agentur tätig.





Herr Leistenschneider, der Markt für ESG-Ratings ist komplex. Die Bewertungsansätze und das Produktangebot der einzelnen Nachhaltigkeitsagenturen unterscheiden sich häufig. In welchen Marktsegmenten ist Sustainalytics aktiv?



Wir bieten zum einen die klassischen ESG-Ratings an. Unsere Hauptkundengruppe sind Investoren, die diese Bewertungen gebündelt kaufen. Deshalb bewerten wir und die anderen Nachhaltigkeitsagenturen auch viele Unternehmen ungefragt. Diese sogenannten unsolicited (unbeauftragten) Ratings machen den größten Teil unseres Rating-Geschäfts aus. Darüber hinaus können auch Unternehmen selbst bei uns eine Bewertung über sich in Auftrag geben lassen – sogenannte solicited Ratings. Seit etwa vier Jahren sind wir zudem auch im Bereich der Second Party Opinions aktiv. Wir bewerten also, ob bei einem Green Bond oder Green Schuldschein, bei denen der Erlös in nachhaltige Projekte fließt, alle gängigen Marktstandards eingehalten werden und die ausgewählten Projekte auch wirklich nachhaltig sind.



Einige ESG-Agenturen sind auch im Segment der Index-Entwicklung aktiv, die zum Beispiel für die Geldanlage in nachhaltige ETFs oder ähnliches genutzt werden. Sustainalytics auch?



Wir erstellen keine eigenen Indices, arbeiten in diesem Segment aber mit den gängigen Index-Providern zusammen, sowohl in Deutschland als auch international. Das Thema bilden wir also über Kooperationen ab.