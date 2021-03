Hapag-Lloyd treibt Sustainability-linked Bonds voran

Mit diesen beiden neuen Sustainability-linked-Transaktionen nimmt ein neues Segment des Green-Finance-Markts Fahrt auf. Bislang haben nur wenige Unternehmen dieses Instrument gewählt – im deutschsprachigen Raum zählten dazu der Pharmakonzern Novartis und der Zementhersteller Lafarge Holcim. Die Debüttransaktion platziert im Herbst 2019 der italienische Energiekonzern Enel.



Doch die Erwartungen an das Segment sind groß: Da die Erlöse für alle Unternehmenszwecke genutzt werden können, kommen ESG-linked Bonds für alle am Anleihemarkt aktiven Unternehmen in Frage. Ein abgrenzbares Portfolio an grünen Projekten ist nicht mehr erforderlich – bislang ein Hemmschuh für den Green-Bond-Markt. Zudem macht die rasante Verbreitung von ESG-linked Loans, die nach ähnlicher Logik funktionieren, den Mechanismus in der Breite am Markt bekannt.



Martin Wagenknecht, DCM-Chef der Société Générale für die DACH-Region, hatte bereits zu Jahresbeginn gegenüber FINANCE eine Zunahme von ESG-linked-Bonds vorausgesagt. Marilyn Ceci, Global Head of ESG Developed Capital Markets (DCM) bei JP Morgan, sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters zu Beginn der Woche, sie rechne mit einem Gesamtvolumen des Marktes in diesem Jahr von 120 bis 150 Milliarden Dollar. Das wäre geradezu eine explosionsartige Zunahme: Bislang wurden insgesamt erst ESG-linked-Bonds über 20 Milliarden Dollar emittiert.