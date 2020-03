Coronavirus sorgt für Spread-Explosion

Indes: So heftig der Term-Loan-Markt damit auf das Coronavirus reagiert – die Ausschläge sind nicht so stark wie am deutlich größeren High-Yield-Markt. Dort liegen die Renditen für BB-Papiere dem High-Yield-Index von JP Morgan zufolge derzeit bei 7,1 Prozent – vier Mal so viel wie das Jahrestief von 1,6 Prozent. Im riskanteren Single-B-Bereich trieb das Coronavirus die Renditen von 3,8 auf knapp 12 Prozent nach oben.