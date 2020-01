Cheplapharm kündigt High-Yield-Debüt an

Es war eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse in Finanzkreisen: Cheplapharm will eine Hochzinsanleihe begeben. Die Frage lautete eigentlich nur noch: Wann? Nun macht der deutsche Mittelständler aus Greifswald mit den Plänen Ernst und kündigte an, über einen High-Yield-Bond 400 Millionen Euro einsammeln zu wollen.