Ob das Thema stark ins Gewicht fällt, hängt aber davon ab, in welchem Sektor ein Unternehmen tätig ist. Wie stark wir ein Themenfeld gewichten, variiert in den einzelnen Branchen entsprechend unserer Wesentlichkeitsanalysen.



Damit sind wir schon bei der Frage, worauf Ihr Haus bei der Bewertung besonderen Wert legt. Wodurch unterscheidet sich der Ansatz von ISS ESG von anderen ESG-Ratingagenturen?



Unser Ansatz ist inklusiv und holistisch – das bedeutet, dass wir ein weites Spektrum an Themen abdecken, während einige andere Agenturen sich stark auf bestimmte Segmente fokussieren. Darüber hinaus berücksichtigen wir in unseren Bewertungen sowohl die Risiken als auch die Chancen, die wir im Hinblick auf ESG-Faktoren bei einem Unternehmen erkennen.



Dafür definieren wir für jede Branche die Key Issues, die für ein Unternehmen besonders relevant sind. Je nach Branche können das beispielsweise die Arbeitsbedingungen sein, der nachhaltige Umgang mit Rohstoffen und so weiter. Wir bewerten den Grad, zu dem ein Unternehmen erfolgreich Strategien umsetzt, um seinen spezifischen ESG Risiken zu begegnen. Darüber hinaus fließt auch der Impact des Geschäftsmodells selbst in unsere Betrachtung ein.



Wie genau funktioniert die Rating-Skala? Sie besteht ja aus mehreren Teilen.



Die Rating-Skala des Corporate Ratings reicht von der schlechtesten Note D- bis zur Bestnote A+. Bei dieser Note handelt es sich um eine absolute Bewertung, Sie können also die Bewertung von Unternehmen aus verschiedenen Branchen miteinander vergleichen. Wir geben aber auch eine relative Bewertung an, also ein sogenanntes Best-in-Class-Rating. Das verbirgt sich hinter dem Decile Rank, der von 1 bis 10 reicht und angibt, wie gut ein Unternehmen in seiner Branche abschneidet.