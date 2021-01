Staatshilfe: Was ist los beim 1. FC Köln?

Unstrittig ist, dass es dem 1. FC Köln wirtschaftlich schlecht geht und die Coronapandemie tiefe Löcher in die Kassen gerissen hat, Stichwort Geisterspiele. Schon zu Saisonbeginn fürchtete CFO Alexander Wehrle, dass am Ende dieser Saison das komplette Eigenkapital aufgebraucht sein könnte.

Doch Corona ist nicht allein schuld an den finanziellen Schwierigkeiten. Vor vier Jahren hatte es der Klub geschafft, nahezu alle finanziellen Altlasten zu beseitigen. Das viele Jahre negative Eigenkapital des Klubs drehte ins Plus, die Mannschaft stürmte überraschend bis in den Europapokal, der Verkauf von Leistungsträgern spülte immense Einnahmen aus Ablösesummen in die Kasse. Die Klubführung träumte sogar vom Bau eines eigenen neuen Stadions vor den Toren der Stadt zum Preis von mehreren hundert Millionen Euro.

Danach allerdings reihte sich Transferflop an Transferflop. Im Jahr darauf stieg der FC überraschend in die Zweite Liga ab. Obwohl der direkte Wiederaufstieg gelang, kostete allein das eine Jahr in der Zweiten Liga den Klub einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Hinzu kamen hohe Wertverluste im Kader und Abschreibungen auf die gezahlten viel zu hohen Ablösesummen. Und dieses Schicksal droht den Kölnern erneut: Der FC steht gegenwärtig auf dem Relegationsplatz 16, zwei Punkte hinter Arminia Bielefeld.

