Rettender Deal: Benteler gibt Debüt am Kapitalmarkt

Debüt am Anleihemarkt und für den neuen Finanzchef Tobias Braun: Benteler platziert erstmalig eine Finanzierung am Kapitalmarkt. Das Volumen der besicherten Anleihen liegt bei umgerechnet 975 Millionen Euro und wurde in zwei Tranchen aufgeteilt. Die Tranchen umfassen 525 Millionen Euro beziehungsweise 500 Millionen US-Dollar und haben beide eine Laufzeit bis 2028.

Darüber hinaus hat Benteler eine neue Darlehensfazilität in Höhe von 800 Millionen Euro sowie einen revolvierenden Kredit von 250 Millionen Euro emittiert. Alle Details zur Benteler-Finanzierung.