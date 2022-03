Finanzierungen: BASF, Uniper, Paragon

BASF platziert zwei 1-Milliarde-Euro-Bonds

Die BASF hat am vergangenen Dienstag eine Anleihe mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von vier Jahren, zudem emittierte der Chemiekonzern einen neunjährigen Green Bond in Höhe von 1 Milliarde Euro. „Wir gehen in den kommenden Wochen von einem großen Emissionsvolumen im Primärmarkt aus. Das Zeitfenster stellte für uns, auch dank unseres sehr guten Ratings, eine Gelegenheit dar, unsere Anleihe erfolgreich zu begeben“, hieß es von BASF auf Anfrage unserer Schwesterpublikation DerTreasurer.

Bei der vierjährigen Anleihe liegt der Kupon bei 0,75 Prozent. Die Transaktion war mit rund 2 Milliarden Euro deutlich überzeichnet. Auch der Green Bond des Chemiekonzerns war überzeichnet, hier erfasste das Orderbuch in etwa dieselbe Summe. Die grüne Anleihe ist mit 1,5 Prozent verzinst.

Die Emission von BASF kommt zu einem etwas überraschenden Zeitpunkt, da sich der Kapitalmarkt in einer sehr unruhigen Phase befindet. Erst letzte Wochen hatten wir berichtet, dass der Anleihemarkt wegen der Ukrainekrise praktisch auf Eis liegt.