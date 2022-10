Finanzierungen: Covestro, RWE, Georgsmarienhütte

Covestro platziert ersten Schuldschein

Der Werkstoffkonzern Covestro platziert einen Schuldschein über einen Gegenwert von 650 Millionen Euro. Es ist die erste Transaktion dieser Art für das Unternehmen. Das Papier, das in Teilen in Euro und Dollar platziert wurde, besteht aus Tranchen mit drei, fünf und sieben Jahren Laufzeit und wird sowohl fix als auch variabel verzinst. Der Konzern hat sich zudem einem Trend am Schuldscheinmarkt angeschlossen und einen ESG-Link eingebaut. Der Schuldschein ist an ein ESG-Rating des Konzerns geknüpft. Commerzbank, Helaba und Unicredit haben die Finanzierung arrangiert.