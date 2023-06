Finanzierungen: Tui, Claas, Getyourguide

Tui verlängert Kreditlinien

Der Reisekonzern Tui hat zwei Kreditlinien verlängert. Die Darlehen haben insgesamt ein Volumen von 2,7 Milliarden Euro und bestehen aus einem syndizierten Kredit von mehreren Banken in Höhe von etwas mehr als 1,6 Milliarden Euro und aus einer KfW-Kreditlinie in Höhe von knapp 1,1 Milliarden Euro. Beide Finanzierungsbausteine wurden um zwei Jahre bis Juli 2026 verlängert. Die Verlängerung der Kreditlinien koordinierten die Deutsche Bank, die LBBW und Unicredit.

Die KfW-Kreditlinie diene als Puffer und solle nicht gezogen werden, teilte das Unternehmen. Die Linie wurde nach einer Kapitalerhöhung im März in Höhe von 1,8 Milliarden Euro reduziert.

Zudem hat Tui Nachhaltigkeitsziele in die revolvierende Kreditlinie des Bankenkonsortiums integriert. Die Zinskonditionen sind an die Emissionsreduktionsziele des Reisekonzerns gekoppelt. Bis 2030 sollen die Emissionen bei Tui Airlines um 24 Prozent, im Hotelsegment um mindestens 46,2 Prozent und bei den Kreuzfahrten um 27,5 Prozent gesenkt werden. An dem sogenannten Revolver sind insgesamt 19 Banken beteiligt, die von Latham & Watkins beraten wurden. In dem Darlehen ist eine Garantielinie in Höhe von 190 Millionen Euro enthalten.