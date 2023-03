Finanzierungen: Tui, VW, SAP

Tui: Kapitalerhöhung für Corona-Rückzahlung

Tui will sich von den Coronahilfen lösen, um die Nettoverschuldung von 3,4 Milliarden Euro auf rund 2,4 Milliarden Euro zu senken. Der Reisekonzern führt wie geplant eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von 1,8 Milliarden Euro durch. Insgesamt werden rund 329 Millionen neue Aktien in einem Bezugsverhältnis von 8:3 und zu einem Bezugspreis von je 5,55 Euro angeboten. Die Bezugsfrist startet am 28. März und läuft bis zum 17. April. „Die vollständige Rückführung der staatlichen Coronahilfen war unser erklärtes Ziel. Mit der jetzt beschlossenen Kapitalerhöhung gehen wir den letzten Schritt bei den WSF-Hilfen und setzen unsere Zusage um“, kommentiert Tui-Chef Sebastian Ebel. „Wir werden aus dem Erlös die vom WSF erhaltenen Hilfen einschließlich Zinsen zurückzahlen.“

Das Unternehmen wird die vom WSF zur Verfügung gestellte stille Einlage I in Höhe von 420 Millionen Euro und die ausstehende Optionsanleihe inklusive Optionsscheinen in Höhe von rund 59 Millionen Euro zuzüglich aufgelaufener Zinsen zum Marktwert vollständig zurückzahlen beziehungsweise zurückkaufen. Damit fließen dem WSF insgesamt rund 750 Millionen Euro zu. Tui will zudem die in Anspruch genommene KfW-Kreditlinie in Höhe von 440 Millionen Euro zurückzahlen und Bank-Kreditlinien in Höhe von rund 1,4 Milliarden Euro auf rund 870 Millionen Euro reduzieren. Der Rahmen der KfW-Kreditlinie solle außerdem von aktuell 2,1 Milliarden Euro auf 1,1 Milliarden Euro verkleinert werden.

Der sanktionierte Alexey A. Mordashov, der über Unifirm Limited und Severgroup noch 30,91 Prozent am Konzern hält, wird von der Kapitalerhöhung ausgeschlossen, teilte Tui mit. Das verwässert Mordashovs Anteil auf 10,9 Prozent.

Die Kapitalerhöhung wird von Barclays Bank Ireland, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, Commerzbank, Deutsche Bank und Unicredit Bank als Joint Global Coordinators gezeichnet. HSBC und Société Générale fungieren als Co-Joint Global Coordinators. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING und Natixis sind Joint-Bookrunners. Barclays Bank und Merrill Lynch International fungieren als gemeinsame Sponsoren der Gesellschaft. Allen & Overy hat Tui rechtlich beraten.