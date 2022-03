Green FINANCE: Die Highlights der Digitalkonferenz

Am 22. März findet zum zweiten Mal die Digitalkonferenz „Green FINANCE“ statt. Einen Tag lang diskutieren Finanzverantwortliche aus Unternehmen mit Finanzdienstleistern und ESG-Experten über die aktuellen Marktentwicklungen in Sachen Green Finance. Denn das Thema Nachhaltigkeit hat sich längst aus der Nische in den Mainstream vorgekämpft.

Es geht inzwischen weit über Green Bonds und Co. hinaus. Auch Banken und Investoren fordern deutlich mehr Informationen über die Nachhaltigkeitsbilanzen der Unternehmen ein. Über diesen Run auf die ESG-Daten diskutieren in der Auftaktdiskussionsrunde Christian Dummler, CFO des Zeppelin-Konzerns, und Marco Göck, Leiter Business Development & Zielgruppenmanagement der LBBW.

Während alle Unternehmen mit den wachsenden Anforderungen der Stakeholder konfrontiert sind, sehen die konkreten Herausforderungen je nach Branche sehr verschieden aus. So ist beispielsweise die Schifffahrt weltweit für 3 Prozent der CO 2 -Emissionen verantwortlich. Ihrer Transformation kommt deshalb eine besonders große Bedeutung zu. Hapag-Lloyd-CFO Mark Frese wird einen Einblick geben, wie die Linienreederei diese Aufgabe angehen will und welche Rolle grüne Finanzierungen dabei spielen.

Green FINANCE: Wie groß ist die Greenwashing-Gefahr?

Doch bei dem jungen Markt, der noch wenig standardisiert ist, stellt sich auch die Frage: Ist alles grün, was glänzt? Wie hoch ist das Risiko, dass der Markt an Klarheit verliert und das Risiko für Greenwashing durch Unschärfe immer größer wird? Auch darüber diskutieren wir auf der „Green FINANCE“-Digitalkonferenz unter anderem mit Professor Christian Klein von der Universität Kassel, der schon lange zu Sustainable Finance forscht, und mit Michael Hannig, Senior Vice President Corporate Finance bei dem Technologieunternehmen Voith.

Green Bond, Green Schuldschein, ESG-linked Loan & Co.: Was einst als Trend begann, entwickelt sich mittlerweile zum Standard. Am Thema Green Finance kommt heute kein CFO mehr vorbei.

Klar ist schon jetzt, dass Nachhaltigkeit ein Dauerthema bleiben und den Kapitalmarkt weiter verändern wird. Wie genau sich der Markt weiterentwickeln muss, welche neuen Instrumente sich bilden könnten und was mit dem finanziellen Vorteil passiert – auch das wird ein Thema der Konferenz, über das unter anderem Ulrich Borgstädt, Corporate Vice President Group Treasury von Henkel, und Dominik Paschinger, Vice President Group Treasury & Risk Management von Mann + Hummel, sprechen werden.

Puma, Dürr, Siemens Bank: Praxisbeispiele auf der Green FINANCE

Darüber hinaus erwarten Sie auf der Konferenz jede Menge tiefe Einblicke in die aktuellen Strategien und Projekte verschiedener Unternehmen. ESG-linked Loans, Reporting-Anforderungen, Sustainable-Supply-Chain-Lösungen und vieles mehr – das Programm spiegelt die Vielfalt des Marktes wider. Freuen Sie sich unter anderem auf Impulse von Adva, Babor Beauty, Dürr, Felix Schoeller, Puma und der Siemens Bank. Darüber hinaus kommen Experten aus Banken, ESG-Ratingagenturen und Nachhaltigkeitsberatungen zu Wort.

Werfen Sie einen Blick in das Programm der Digitalkonferenz.

