Warum ZF Friedrichshafen die Zukunft in Green Finance sieht

ESG und Green Finance: Vor ein paar Jahren noch schmückende Feigenblätter, sind die beiden Themen inzwischen zu veritablen und teils essenziellen Geschäftsfeldern geworden. Ein Milliardenkonzern, der seine grünen Finanzierungen ausbaut, ist ZF Friedrichshafen. Erst im April hat der Zulieferer aus Süddeutschland über seine US-Tochter zwei grüne Anleihen begeben – Gesamtvolumen 1,2 Milliarden US-Dollar.

Der Konzern – Umsatz 2022: 43,8 Milliarden Euro – benötigt viel Geld für seine Transformation zu einem grüneren Unternehmen, der Wandel hin zum Zulieferer für Elektroautos und Windkrafträder ist kapitalintensiv. Dazu setzt ZF neben Green Bonds auch auf Schuldscheine mit ESG-Link und einen grünen Kredit. Der Zulieferer hat damit eine recht komplexe, zukunftsorientierte Finanzierungsstruktur aufgebaut. Doch wie funktioniert die grüne Finanzierung bei ZF? Und warum setzt sich der Konzern ambitionierte Klimaziele?

ZF setzt auf Kreditlinie mit CO2-Komponente

ZF ist einer der größten Automobilzulieferer der Welt, in Deutschland sind die Baden-Württemberger nach Bosch die Nummer zwei. Dementsprechend breit ist auch die Nachhaltigkeits-Finanzierung des Konzerns aufgesetzt. Ein paar Beispiele: ZF hat verschiedene grüne Euro- und Dollar-Anleihen begeben, insgesamt haben diese ein Volumen von rund 2,8 Milliarden Euro. Zudem haben die Friedrichshafener im September vergangenen Jahres einen 700-Millionen-Euro-Schuldschein emittiert, der an ein ESG-Rating geknüpft ist.

Das spannendste Instrument dürfte aber eine grüne RCF (revolvierende Kreditlinie) sein. „Die 3,5-Milliarden-Euro-Kreditlinie ist direkt an die CO2-Emissionen des Konzerns geknüpft“, erläutert Alexander König. König ist bei ZF für die Themen Finanzen, Controlling und Investor Relations mitverantwortlich.

Die RCF ist dabei aber nicht an ein ESG-Rating gekoppelt, sondern an einen anderen KPI: ZF hat sich dabei für die CO2-Emissionen des Konzerns entschieden. „Unsere Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen sind der KPI des Kredits“, erläutert König. Abgeschlossen hat ZF die RCF 2022, sie wird mindestens fünf Jahre laufen.

Die jährlichen Emissionsziele, an die der Kredit geknüpft ist, legt das Unternehmen aktuell fest. „Wir orientieren uns dabei an der SBTi-Kurve“, sagt König. Und meint damit die Ziele, die die Scienced Based Targets Initiative festgelegt hat, eine globale Organisation, die Treibhausgas-Emissionsziele für Unternehmen und einen „Net Zero Standard“ entwickelt hat.

20 Prozent der ZF-Finanzen sind nachhaltig

Die bisher nicht gezogene RCF ist dabei nur ein Baustein der Green-Finance-Strategie von ZF, der Konzern erweitert die Liste seiner grünen Finanzierungen stetig. „Aktuell sind schon mehr als 20 Prozent unserer Finanzierungen grün“, sagt König. Der Trend sei klar: „Unsere letzten Finanzierungen waren alle nachhaltig.“ Bei der jüngsten Anleiheemission sei die Frage daher nur ganz kurz im Raum gestanden, ob diese grün werden solle oder nicht. „Es ist bei uns inzwischen fast schon Standard, Finanzierungen nachhaltig aufzusetzen“, so der ZF-Manager.

Auch die Geldgeber goutieren ZFs Schritte in Richtung Nachhaltigkeit: „Unsere Investoren haben ein hohes Interesse an grünen Finanzierungen, bei unseren jüngsten Transaktionen waren die Orderbücher stark überzeichnet“, berichtet Finanzmanager Alexander König.

„Wir tun uns mittlerweile schon schwer, nicht-nachhaltige Finanzierungen aufzusetzen“ ALEXANDER KÖNIG, SENIOR VICE PRESIDENT FINANCING BEI ZF FRIEDRICHSHAFEN

Es gibt mehrere Gründe, warum ZF immer stärker auf grüne Finanzinstrumente setzt. Einer der Haupttreiber: Der Konzern hat ein Interesse daran, möglichst schnell „grün“, also CO2-neutral zu werden. Das Unternehmen hat sich vorgenommen, bis 2040 komplett CO2-neutral zu arbeiten. „Und das inklusive der Scope-3-Emissionen“, sagt Michael Karrer. Er ist als Senior Vice President Sustainability & EHS (Environment, Health and Safety) der Nachhaltigkeitschef bei dem Zulieferer.

ZF will bis 2040 CO2-neutral arbeiten

Das Ziel bis 2040 erreichen zu wollen, ist ambitioniert – ambitionierter als das vieler Großkonzerne in Deutschland. Warum? Karrer sieht dabei mehrere Komponenten: „Mit unserem Ziel, bis 2040 klimaneutral sein zu wollen, sind wir deutlich ambitionierter als die Vorgabe des Pariser Klimaabkommens. Damit nehmen wir als Stiftungsunternehmen unsere gesellschaftspolitische Verantwortung wahr“, so der Nachhaltigkeitsexperte.

Natürlich hat das CO2-Ziel zudem eine wirtschaftliche Komponente. „Die Dekarbonisierung ist ein Kernelement unserer Geschäftsstrategie und beeinflusst unsere zukünftige Wettbewerbsfähigkeit“, so Karrer.

Dass ZF mittlerweile viel Geld im grünen Bereich verdient, ist längst kein Geheimnis mehr. Der Konzern ist ein wichtiger Zulieferer im Bereich Elektromobilität, außerdem sind die Friedrichshafener bei den Erneuerbaren sehr aktiv. „In jeder vierten Windturbine weltweit steckt ein ZF-Antrieb“, betont der Nachhaltigkeitschef.

Herausforderung: Dekarbonisierung der Lieferkette

Eine große Herausforderung ist dabei aber die Dekarbonisierung der Lieferkette des Konzerns. „Wir bekennen uns öffentlich, grüne Materialien zu beschaffen“, sagt Karrer. ZF sei Mitglied der First Mover Coalition – ein globales Bündnis verschiedener Unternehmen unter Leitung des Weltwirtschaftsforums, das „innovative saubere Technologien“ fördern will.

Bezüglich der Lieferkette habe ZF mittlerweile im Einkauf Nachhaltigkeit als verbindliches Beschaffungskriterium bei Lieferanten festgelegt, unter anderem wird dort die Nutzung von erneuerbaren Energien eingefordert.

Herausfordernd sei die Messung der Emissionen – die der Konzern auch für seine grünen Finanzierungen wie die KPI-linked RCF ermitteln muss. „Bei über 10.000 Lieferanten und einer vielstufigen Lieferkette ist die Messung des Product-Carbon-Footprint eine riesige Herausforderung. Hierfür sind klare Standards erforderlich“, sagt Karrer.

Eine weitere Hürde auf dem Weg zur CO2-Neutralität sei die Regulatorik, insbesondere die EU-Taxonomie. „Die EU-Taxonomie behandelt Zulieferer und Hersteller nicht gleich, Hersteller sind bessergestellt als die Zulieferer“, so Karrer.

„Wenn etwa ein Automobilhersteller ein Elektroauto auf den Markt bringt, ist das per Definition ein grünes Geschäft. Wenn hingegen wir einen grünen Elektroantrieb an Hersteller verkaufen, ist das gemäß der heutigen EU-Taxonomie noch nicht als grünes Business förderberechtigt”, erläutert er das Problem. Karrers Forderung an die Regulatoren: „Wir brauchen gleiche Wettbewerbsbedingungen!“

Grüne Finanzierungen werden zum Zukunftsmodell

Was den Blick in die Glaskugel angeht, sieht ZF nicht nur im eigenen Konzern einen Trend hin zu grünen Finanzierungen. Neben den Unternehmen setzen auch die Geldgeber immer stärker auf nachhaltige Finanzierungen: „Auch die Finanzierer werden sich – aufgrund der EU-Taxonomie, aber auch wegen der Investoren und Anleger – immer mehr in Richtung Net Zero bewegen und dementsprechend auch nachweisen müssen, dass sie sich ausschließlich grün finanzieren“, sagt Finance-Leiter Alexander König.