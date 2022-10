Für Michael Frick geht es auf die Überholspur. Frick wechselt von einem Konzern, der in der Transformation feststeckt, zu einem, der mittendrin ist im Wandel zum Technologiekonzern. 38 Milliarden Euro Jahresumsatz statt 11 Milliarden Euro, doppelt so viele Mitarbeiter weltweit – Frick wechselt von einem Player, bei dem keiner genau weiß, wie es weitergeht, zu einem, bei dem die Zeichen wesentlich deutlicher auf Zukunft stehen.

Die Diskrepanz liegt in der Natur der Geschäftsmodelle: Mahle stellt vor allem Komponenten her, die in Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommen, ZF hingegen versucht, sich immer stärker auf E- und Hybridantriebsteile zu fokussieren. Aber auch der neue Arbeitgeber steht vor Herausforderungen, denen sich nun der künftige CFO Frick annehmen muss.