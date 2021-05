About You wagt den Börsengang

About You ist jetzt zum Börsengang ähnlich groß wie der Branchenprimus Zalando bei dessen Börsengang vor sieben Jahren. Seit dem IPO hatte sich der Aktienkurs von Zalando bis Februar dieses Jahres nahezu verfünffacht und notiert nach einem leichten Abfall derzeit bei knapp 90 Euro.



Verdreifacht hat sich mit aktuell rund 12 Euro seit dem Börsengang im Juli 2019 auch der Aktienkurs des Online-Modehändlers Global Fashion Group, der im vergangenen Jahr mit knapp 1,1 Milliarden Euro ebenfalls fast den gleichen Umsatz wie About You gemacht hat.



Zuletzt hatte im vergangenen Oktober der Online-Modehändler Fashionette den Gang an die deutsche Börse gewagt, mit einem Erlös von 112 Millionen Euro blieb dieser IPO jedoch hinter den Erwartungen zurück. Die Aktien wurden mit 31 Euro am unteren Ende der Preisspanne ausgegeben, die von 30 bis 38 Euro reichte, und zum Start mit 29 Euro gehandelt. Aktuell notiert das Papier bei etwa 33 Euro.



Dass der Online-Modehandel im Moment ein heißer Investmentmarkt ist, zeigt auch der Secondhand-Marktplatz Vinted. Das Start-up hat in einer Eigenkapitalrunde erst kürzlich 250 Millionen Euro an Venture Capital eingesammelt. Die Unternehmensbewertung stieg damit auf 3,5 Milliarden Euro.



Für seinen IPO hat sich About You die Deutsche Bank, Goldman Sachs und J.P. Morgan an seine Seite geholt. Numis Securities, Société Générale und UBS agieren als Joint Bookrunners.



