Causa Grenke: Wer ist Giovanni Califano?

CTP agiert wie eine Art Anschubfinanzierer für Franchisenehmer, mit denen Grenke in unterschiedlichen Märkten kooperiert – vor allem in solchen, die neu erschlossen werden. Hinter diesen stehen in vielen Fällen Ex-Mitarbeiter von Grenke, die sich selbstständig gemacht haben. Mit CTP hat der Grenke-Konzern M&A-Deals im Volumen von rund 100 Millionen Euro abgewickelt.



Bislang hat Wolfgang Grenke klar von sich gewiesen, vor Beginn dieses Jahres bei CTP involviert gewesen zu sein. Viceroy zieht diese Aussagen jetzt in Zweifel: Schon seit Anfang der 2000er sei der Unternehmer mit CTP verbandelt, behauptet Perrings Research-Vehikel. Grenkes Beratungsfirma EEC Eastern European Consulting (heute EECA Consulting) beschäftige gleiche Mitarbeiter wie CTP und Sacoma, so Viceroy. Zudem hätten EECA und CTP lange die gleiche Anschrift gehabt.



Wolfgang Grenke hatte gegenüber dem „Handelsblatt“ gesagt, er könne aufgrund einer Verschwiegenheitsvereinbarung nicht sagen, wem er Sacoma abgekauft hat. Verkäufer war allem Anschein nach aber Jörg Erich Wilhelm, ein Anwalt aus der Schweiz, der zuletzt beim Fußballverein 1. FC Kaiserslautern durch ein dubioses Investorenangebot aus Dubai verbrannte Erde hinterlassen hat. Zuvor gehörten die Sacoma-Vorgänger und somit auch CTP offenbar einem Geschäftsmann namens Friedhelm Gruber, der Chef einer Beratungsfirma namens Senat ist, die sich auf den Standort Dubai spezialisiert hat. Gruber hat Grenke auch geholfen, das Franchise-System aufzubauen, wie der Unternehmer dem „Handelsblatt“ erklärt hat.