Comdirect: Commerzbank sucht Deal mit Petrus Advisers

Sollten die Berichte stimmen und die Commerzbank stünde tatsächlich in Gesprächen mit Petrus, wäre dies eine Kehrtwende: So hatte Commerzbank-Chef Martin Zielke eigentlich angekündigt, das Angebot nicht erhöhen zu wollen. Stattdessen stellte er eine sogenannte „Direktverschmelzung“ in den Raum. Bei dieser würden Comdirect-Anteilseigner im Tausch Commerzbank-Aktien erhalten, was hieße: weniger Transaktionssicherheit und möglicherweise auch weniger Gegenwert. Um diesen Plan umzusetzen, wäre jedoch jeweils eine Dreiviertelmehrheit auf den jeweiligen Hauptversammlungen von Commerzbank und Comdirect nötig. Allerdings liegen diese im Mai und damit noch in weiter Ferne. Zudem müsste auch noch das Umtauschverhältnis ermittelt und bestimmt werden.



Allein diese Aspekte würden die Comdirect-Übernahme deutlich verzögern. Petrus könnte darüber hinaus mit juristischen Maßnahmen den Fusionsprozess noch weiter in die Länge ziehen. Für die Commerzbank wäre dies problematisch, da die Reintegration der Comdirect ein wichtiger Pfeiler bei der geplanten Neuausrichtung des ehemaligen Dax-Konzerns ist.



Dies zu vermeiden, könnte für die Commerzbank teuer werden. Nimmt man den Schlusskurs vom vergangenen Montag (13,00 Euro) als Grundlage, ist die Petrus-Beteiligung aktuell knapp 138 Millionen Euro wert. Bei einem Übernahmepreis von 14 Euro je Aktie stiege der Wert des Pakets sogar auf über 148 Millionen Euro. Zum Vergleich: Die Annahme der ersten Commerzbank-Offerte von 11,44 Euro je Aktie hätte Petrus lediglich 121,2 Millionen Euro in die Kassen gespült.



Bezogen auf den kompletten Streubesitz bedeutete eine Übernahme zum Schlusskurs vom Montag für die Commerzbank Zusatzkosten in Höhe von knapp 39 Millionen Euro. Bei einem Preis von 14 Euro müsste die Bank sogar 64 Millionen Euro mehr ausgeben als geplant, um die Comdirect wieder voll zurück in den Konzern zu holen.



