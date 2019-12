Comdirect-Übernahme durch Commerzbank vorerst gescheitert

In den vergangenen Wochen war immer wieder spekuliert worden, dass die Übernahme möglicherweise nicht gelingt. Auch, weil der aktivistische Investor Petrus Advisers seinen Anteil an der Comdirect immer wieder aufgestockt und offen einen höheren Kaufpreis von der Commerzbank gefordert hatte. CEO Martin Zielke hatte aber bereits bei der Strategieverkündung Ende September deutlich gemacht, dass er das Angebot an die Comdirect-Aktionäre nicht weiter erhöhen werde. Er verwies stattdessen auf einen Plan B, der umgesetzt werden soll, sofern die Annahmefrist nicht erreicht wird – dieser greift jetzt.



Die Commerzbank plant nun eine sogenannte Direktverschmelzung, bei der die Comdirect-Aktionäre für ihre Anteile Commerzbank-Aktien erhalten sollen. Das Umtauschverhältnis ist noch nicht bekannt. Für die Verschmelzung benötigt die Commerzbank bei den Aktionären der Commerzbank und Comdirect jeweils eine Dreiviertel-Mehrheit auf den ordentlichen Hauptversammlungen. Die Hauptversammlung der Commerzbank ist am 6. Mai 2020, die der Comdirect wenige Tage darauf am 15. Mai in Hamburg.



Offen bleibt derweil, wie sich der aktivistische Investor Petrus Advisers verhalten wird. Grundsätzlich unterstützt Petrus die gewählte Strategie der Commerzbank, wie der Investor betonte, auch wenn er mit der Höhe des Übernahmeangebots unzufrieden war. Petrus ist nach eigener Aussage auch Aktionär der Commerzbank, verrät bisher aber nicht, wie hoch seine Anteile sind.