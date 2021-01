Deutsches Einhorn Auto1 plant Milliarden-IPO

Mit dem frischen Geld aus dem IPO-Erlös will der Onlinehändler das Geschäft weiter ausbauen, insbesondere das Angebot „Autohero“, mit dem Auto1 sein bisheriges Kerngeschäft – den Ankauf alter Fahrzeuge und deren Verkauf an Autohändler – um das Endkundengeschäft erweitert. Über die Plattform Autohero sollen Fahrzeuge an Privatkunden vertrieben werden. Für den Ausbau dieses hart umkämpften Geschäftsfelds hat Auto1 sich bereits im Frühjahr 2020 ein 225 Millionen Euro schweres Wandeldarlehen von den Fondsgesellschaften Farallon Capital Management und The Baupost Group gesichert.

Rund 750 Millionen Euro des Nettoerlöses aus dem Börsengang sind für Wachstumsinvestitionen eingeplant: Auto1 will stärker in Marketing und Kundenbetreuer investieren, zudem sollen die frischen Mittel dafür sorgen, dass das Unternehmen das Umlaufvermögen steigern und den Ankauf zusätzlicher Transporter finanzieren kann. Mit dem verbleibenden Teil des Erlöses soll voraussichtlich die bestehende Wandelanleihe zurückgezahlt werden.